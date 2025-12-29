Actor Vijay: വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരാധകർ പിന്തുടർന്നു; തിരക്കിൽപ്പെട്ട് നിലത്ത് വീണ് വിജയ്- VIDEO

ചെന്നൈ: തമിഴ് സൂപ്പർ താരവും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്ക്ക് ചെന്നൈയിൽ വൻ വരവേൽപ്പ്. മലേഷ്യയിൽ നടന്ന ജനനായകൻ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ താരത്തിന് വൻവരവേൽപ്പാണ് ആരാധകർ ഒരുക്കിയത്. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ താരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടി.
തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായതോടെ വിജയ് താഴെ വീഴുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വിജയ് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. വിജയ്യെ കാത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് ആരാധകർ നിന്നിരുന്നു. എക്സിറ്റ് വഴി പുറത്തിറങ്ങിയ താരത്തെ ആരാധകർ വളയുകയായിരുന്നു.
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.
A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW
— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
എക്സിറ്റ് മുതൽ കാറുവരെ ആരാധകർ വിജയ്യെ പിന്തുടർന്നു. ഇതിനിടെയാണ് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് താരം താഴെ വീണത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താരത്തെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കാറിൽ കയറ്റിവിടുകയായിരുന്നു. മലേഷ്യയിലെ ക്വാലലംപൂരിലായിരുന്നു വിജയ്യുടെ പുതിയ ചിത്രമായ ജനനായകന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച്.
അഭിനയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ചടങ്ങിൽ വിജയ് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ക്വാലലംപൂരിലെ ബുകിത് ജലീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടന്നത്. ആറ് മണിക്കൂറായിരുന്നു ചടങ്ങ്. 75000ത്തോളം പേരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജനബാഹുല്യത്തിൽ മലേഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ചടങ്ങ് ഇടംനേടി.
