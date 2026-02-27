English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actor Vijay: നടൻ വിജയ് വിവാഹമോചിതനാകുന്നു; ഭാര്യ സംഗീത കോടതിയെ സമീപിച്ചു

Actor Vijay: നടൻ വിജയ് വിവാഹമോചിതനാകുന്നു; ഭാര്യ സംഗീത കോടതിയെ സമീപിച്ചു

Actor Vijay: ചെങ്കൽപെട്ട് കുടുംബ കോടതിയിലാണ് സംഗീത ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്

Feb 27, 2026
  • വിജയ്‌യോട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • ​ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഹർജിയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • വിജയ്‌ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം

Actor Vijay: നടൻ വിജയ് വിവാഹമോചിതനാകുന്നു; ഭാര്യ സംഗീത കോടതിയെ സമീപിച്ചു

നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‌ വിവാഹമോചിതനാകുന്നു. വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത വിവാഹ മോചന ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. ചെങ്കൽപെട്ട് കുടുംബ കോടതിയിലാണ് സംഗീത ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. വിജയ്‌യോട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 20നാണ് വിജയ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടത്. ​ചെങ്കൽപ്പെട്ടിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ​ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഹർജിയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വിജയ്‌ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം. 2021 ഏപ്രിലിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും ആ നടിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും പാലിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. നീലാങ്കരയിലെ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുവരും അകന്നു കഴിയുകയാണ്. വിവാഹ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിജയ് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1998ൽ യുകെയിൽ വെച്ചാണ് വിജയ്‌യും സം​ഗീതയും വിവാഹിതരായത്. 

