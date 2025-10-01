English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amit Shah - Vijay: വിജയ്‌ക്ക് അമിത് ഷായുടെ ഫോൺ കോൾ; സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് താരം, സംസ്ഥാന പര്യടനം മാറ്റിവച്ചു

അമിത് ഷായുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഫോൺ കോൾ വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 1, 2025, 07:47 PM IST
  • ദുരന്തം നടന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് അമിത് ഷായുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിജയ്‌ക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നത്.
  • എന്നാൽ തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Amit Shah - Vijay: വിജയ്‌ക്ക് അമിത് ഷായുടെ ഫോൺ കോൾ; സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് താരം, സംസ്ഥാന പര്യടനം മാറ്റിവച്ചു

ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ടിവികെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ്‌യെ ബന്ധപ്പെടാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ അമിത് ഷായോട് സംസാരിക്കാൻ താരം വിസമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം. ദുരന്തം നടന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് അമിത് ഷായുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിജയ്‌ക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നത്. എന്നാൽ തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അതേസമയം വിജയ് തന്റെ സംസ്ഥാന പര്യടനം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. എക്സിലൂടെ താരം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തെ പൊതുയോഗങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്താകും ടിവികെയുടെ നടപടികൾ എന്ന് കണ്ടറിയണം.

Also Read: Bharat Bandh: ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് നടത്താനിരുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റി, പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

അതിനിടെ കരൂരില്‍ ദുരന്തം നടന്ന ദിവസത്തെ പരിപാടിയുടെ മുഴുവൻ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഹാജരാക്കാൻ ടിവികെ നേതാക്കളോട് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നിർമൽ കുമാറിനാണ് പൊലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കരൂരിൽ ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ് നടത്തിയ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 41 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. 

About the Author

Karthika V

Karur Rally StampedeTVK Party Chief VijayAmit Shahകരൂർ ദുരന്തംവിജയ്

