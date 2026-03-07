വിവാഹ മോചന ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്തകളോട് ആദ്യമായി പരോക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് നടനും തമിഴകം വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താൻ നോക്കിക്കോളാമെന്നും ജനങ്ങൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കരുതെന്നുമാണ് വിജയ് പറഞ്ഞത്. ടിവികെയുടെ വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിലായിരുന്നു വിജയ്യുടെ പ്രതികരണം.
ഇപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാമെന്നും നിങ്ങൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കരുതെന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചാൽ എനിക്ക് മുറിവേൽക്കുമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. ഞാനും നിങ്ങളും ചേർന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും ആയിരുന്നു വിജയ്യുടെ പ്രതികരണം.
വിജയ്- സംഗീത വിവാഹ മോചന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നെങ്കിലും വിജയ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ടിവികെയുടെ വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിനിടെയാണ് വാർത്തകളിൽ വിജയ് ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 27നാണ് സംഗീത സ്വര്ണലിംഗം വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജയ്ക്ക് അയച്ച നോട്ടീസ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചെങ്കൽപെട്ട് കുടുംബ കോടതിയില് ആയിരുന്നു ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തത്. വിജയ്ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണം.
