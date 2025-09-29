Karur stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തത്തിൽ മരണം 41 ആയി; ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് 50 പേർ

ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം പ്രസിഡന്റും നടനുമായ വിജയുടെ റാലിയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി. ഗുരുതരപരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സുഗുണ (65) ആണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 55 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു.
നിലവിൽ 50 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ പേരും കരൂർ സ്വദേശികളാണ്. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ടിവികെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടിവികെയുടെ ഹർജി ഇന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.
സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും തമിഴക വെട്രി കഴകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ടിവികെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
