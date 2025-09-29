English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തത്തിൽ മരണം 41 ആയി; ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് 50 പേർ

Karur stampede Death Toll: ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന 55 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു, നിലവിൽ 50 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 29, 2025, 09:04 AM IST
  • ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്
  • സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം പ്രസിഡന്റും നടനുമായ വിജയുടെ റാലിയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി. ​ഗുരുതരപരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സു​ഗുണ (65) ആണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 55 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു.

നിലവിൽ 50 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ ആരോ​ഗ്യനില അതീവ ​ഗുരുതരമാണ്. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതൽ പേരും കരൂർ സ്വദേശികളാണ്. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ALSO READ: പ്രഭാത ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ജനക്കൂട്ടം, കുടിവെള്ളം ഇല്ല, കല്ലേറ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ടിവികെയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി പോലീസ്

എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ ​ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ടിവികെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടിവികെയുടെ ഹർജി ഇന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് പരി​ഗണിക്കും.

സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും തമിഴക വെട്രി കഴകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ടിവികെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Karur StampedeKarur Stampede DeathVijayവിജയ്ടിവികെ

