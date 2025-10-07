English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Adani Enterprises face scrutiny: മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചു; അദാനിയുടെ കമ്പനി അന്വേഷണം നേരിടുന്നു

മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം.   അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:54 PM IST
  • 770 മില്യൺ രൂപ തീരുവ വെട്ടിച്ചതിന് എതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് മാർച്ചിൽ അദാനി ഡിഫൻസിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
  • റക്കുമതി സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തതകൾ തേടിയിരുന്നെന്നും, "സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ സഹിതം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും" അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. India-Pak conflict: 'ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിച്ചത് എൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം'പരാമർശവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
6
Dhana Rajayoga
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
Tulsi Benefits: പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ തുളസിയില; ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
6
Tulsi benefits
Tulsi Benefits: പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ തുളസിയില; ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
6
Essential oils
Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
Adani Enterprises face scrutiny: മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചു; അദാനിയുടെ കമ്പനി അന്വേഷണം നേരിടുന്നു

അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നതായി റോയ്റ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്.  മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം. 
 ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കായി മിസൈൽ, ഡ്രോൺ തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗൌതം അദാനിയുടെ, അദാനി ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ്. കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ നിന്നും നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ 770 മില്യൺ രൂപ തീരുവ വെട്ടിച്ചതിന് എതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് മാർച്ചിൽ അദാനി ഡിഫൻസിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

കസ്റ്റംസ് നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തതകൾ തേടിയിരുന്നെന്നും, "സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ സഹിതം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും" അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ഓഹരിയിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചതിന് ഇതിന് മുൻപ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ കേയുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ കേസുകളിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

Adani Enterprisesinvestigation for tax invasionAdani Enterprises defence unit

Trending News