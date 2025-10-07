Adani Enterprises face scrutiny: മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചു; അദാനിയുടെ കമ്പനി അന്വേഷണം നേരിടുന്നു

അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നതായി റോയ്റ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം.
ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കായി മിസൈൽ, ഡ്രോൺ തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗൌതം അദാനിയുടെ, അദാനി ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ്. കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ നിന്നും നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മിസൈൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ 770 മില്യൺ രൂപ തീരുവ വെട്ടിച്ചതിന് എതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് മാർച്ചിൽ അദാനി ഡിഫൻസിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കസ്റ്റംസ് നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തതകൾ തേടിയിരുന്നെന്നും, "സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ സഹിതം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും" അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ഓഹരിയിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചതിന് ഇതിന് മുൻപ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ കേയുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ കേസുകളിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
