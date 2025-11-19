Afghan India: അഫ്ഗാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നൂറുദ്ദീൻ അസീസി ഇന്ത്യയിലെത്തി; ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തമാക്കും

ഡൽഹി: അഫ്ഗാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നൂറുദ്ദീൻ അസീസി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അസീസിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
2021 ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ശേഷം, കഴിഞ്ഞ അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒരു വ്യാപാര സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി മുത്താക്കി സന്ദർശന വേളയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശക്തമാക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാകുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചയും വിഫലമായി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.