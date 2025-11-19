English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Afghan India: അഫ്ഗാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നൂറുദ്ദീൻ അസീസി ഇന്ത്യയിലെത്തി; ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തമാക്കും

അഫ്ഗാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നൂറുദ്ദീൻ അസീസി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:35 PM IST
  • അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
  • ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശക്തമാക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാകുകയാണ്.

  1. Afghanistan : അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് 50 ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെയെത്തിച്ചു

Afghan India: അഫ്ഗാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നൂറുദ്ദീൻ അസീസി ഇന്ത്യയിലെത്തി; ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തമാക്കും

ഡൽഹി: അഫ്ഗാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നൂറുദ്ദീൻ അസീസി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അസീസിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 

2021 ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ശേഷം, കഴിഞ്ഞ അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒരു വ്യാപാര സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി മുത്താക്കി സന്ദർശന വേളയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശക്തമാക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത്  പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാകുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചയും വിഫലമായി. 

