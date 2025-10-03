Afghanistan FM's India Visit: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും; താലിബാൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനം

ഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖി അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് യാത്രാ നിരോധന ഇളവ് ലഭിക്കാത്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഗസ്റ്റിലെ സന്ദർശനം മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഒക്ടോബർ 9 ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം 16 വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകും.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലേത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി, താലിബാനിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമീർ ഖാൻ മുത്തഖി
1990-കളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭരിച്ച താലിബാനിലെ ഒരു മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിയാണ് അമീർ ഖാൻ മുത്തഖി. 2021 സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ താലിബാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുത്തഖി, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ചർച്ചകളിൽ മുതിർന്ന വക്താവായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ ജിഹാദ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം മൗലവി മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, പിന്നീട് താലിബാൻ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നപ്പോൾ അതിൽ ചേർന്നു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി
2021 ഓഗസ്റ്റ് 15 നാണ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 7 ന് താലിബാൻ പുതിയ ആകിടിംഗ് ഗവൺമെൻ്റിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അധികാരം വീണ്ടെടുത്തതിനുശേഷം, താലിബാൻ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ രാജ്യവ്യാപകമായി ടെലികോം ഷട്ട്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 6.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ഛേദിച്ചത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾ ഓഫീസുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതും പെൺകുട്ടികൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നതും സമീപകാല നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും വിലക്കുണ്ട്, കൂടാതെ വിദേശ അധ്യാപകരോ ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനകളോ നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സമീപകാല ഇൻ്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം കാരണം അനിശ്ചിതത്തിലാണ്.
