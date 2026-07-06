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Agnipath Scheme: വൻ മാറ്റത്തിന് അഗ്നിപഥ്; കൂടുതല്‍ അഗ്നിവീരന്മാരെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധ്യത

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. കൂടുതൽ അഗ്നിവീരന്മാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ ആലോചന. കര-നാവിക-വ്യോമസേനകളിലേക്കുള്ള 25 ശതമാനം 75 ലേക്ക് മാറും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:35 PM IST
Agnipath Scheme: വൻ മാറ്റത്തിന് അഗ്നിപഥ്; കൂടുതല്‍ അഗ്നിവീരന്മാരെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധ്യത
Image Credit: Agnipath | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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