അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. പദ്ധതിയിലൂടെ സായുധ സേനയിൽ നിലനിർത്താവുന്ന സൈനികരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകള് കര-നാവിക-വ്യോമസേനകള് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അഗ്നിവീർ സൈനികരുടെ ആദ്യ ബാച്ചുകൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നാല് വർഷത്തെ സേവന കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും.
നിലവില് അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പ്രകാരം മൂന്ന് സേനകളിലേക്കും ഓരോ ബാച്ചില് നിന്നുമുള്ള 25% അഗ്നിവീർ സൈനികരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നാല് വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരില് നിന്ന് സ്ഥിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം 75% അഗ്നിവീർ സൈനികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഏകദേശം 50% അഗ്നിവീർ സൈനികരെ നിലനിര്ത്താന് ആവശ്യപ്പെടും.
നിലവില് നിര്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയോ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മൂന്ന് സേനകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മിലിട്ടറി അഫയേഴ്സും (DMA) തമ്മില് ഇക്കാര്യം ചര്ച്ചചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അഗ്നിവീർ സൈനികര് ഈ നാല് വർഷത്തെ പരിശീലനത്തോടെ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പരിചയസമ്പന്നരായി. ഇവരെ സേനയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സൈനിക മേധാവികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനാലാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിനുള്ള ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നത്.
അതെസമയം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ട അഗ്നിവീർ സൈനികരുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആയുധങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ കൂടുതൽ അഗ്നിവീരന്മാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണ പോലെ 4 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ വരുന്നവർ തുടരും. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം സൈന്യം പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭൈരവ് ബറ്റാലിയനുകളിലെ സൈനികരെ കൂടുതലായി നിലനിർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പ്രകാരം അഗ്നിവീർ സൈനികരുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങ് 2023ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ നാല് വർഷമാണ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുക. ഇതിനുശേഷം സൈനികരുടെ മികവും സേനയുടെ ആവശ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് 25% പേരെ സ്ഥിരമായി കര-നാവിക-വ്യോമസേനകളിലേക്ക് നിയമിക്കും. നിലവില് 70,000 അഗ്നിവീരന്മാരാണ് കരസേനയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുക ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയില് 90,000 ഒഴിവുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ അഗ്നിവീരന്മാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കരസേന നേരിടുന്ന ഏകദേശം 1.8 ലക്ഷം സൈനികരുടെ കുറവ് നികത്താനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി.
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