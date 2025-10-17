English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi AQI: വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300ന് മുകളിൽ; ദീപാവലി വാരാന്ത്യത്തിൽ ഡൽഹി വായുമലിനീകരണത്തിലേക്ക്

Delhi AQI: വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300ന് മുകളിൽ; ദീപാവലി വാരാന്ത്യത്തിൽ ഡൽഹി വായുമലിനീകരണത്തിലേക്ക്

Delhi NCR AQI Level: ന്യൂഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ മോശം വിഭാഗത്തിലാണ് തുടരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 17, 2025, 05:24 PM IST
  • വായു ​ഗുണനിലവാര സൂചിക പലയിടത്തും 300ന് മുകളിലാണ്
  • ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്

Delhi AQI: വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300ന് മുകളിൽ; ദീപാവലി വാരാന്ത്യത്തിൽ ഡൽഹി വായുമലിനീകരണത്തിലേക്ക്

ദീപാവലിയാകാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ ഡൽഹിയിലെ വായു ​ഗുണനിലവാരം അതീവ മോശമായി തുടരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ വായു ​ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിലാണ് തുടരുന്നത്.

വായു ​ഗുണനിലവാര സൂചിക പലയിടത്തും 300ന് മുകളിലാണ്. ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വായു ​ഗുണനിലവാര സൂചിക 367 ആയിരുന്നു.

വായു ​ഗുണനിലവാരത്തെ നല്ലത് 0-50, തൃപ്തികരം 51-100, മിതമായത് 101-200, മോശം 201-300, വളരെ മോശം 301-400, ​ഗുരുതരം- 401-500 എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദ് വിഹാർ- 276, ബവാന- 367, ചാന്ദ്നി ചൗക്ക്- 310 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ വായു ​ഗുണനിലവാര സൂചിക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Delhi AQIdelhi aqi todayവായു മലിനീകരണംഡൽഹി

