Delhi AQI: വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300ന് മുകളിൽ; ദീപാവലി വാരാന്ത്യത്തിൽ ഡൽഹി വായുമലിനീകരണത്തിലേക്ക്

ദീപാവലിയാകാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാരം അതീവ മോശമായി തുടരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ മോശം വിഭാഗത്തിലാണ് തുടരുന്നത്.
വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക പലയിടത്തും 300ന് മുകളിലാണ്. ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 367 ആയിരുന്നു.
വായു ഗുണനിലവാരത്തെ നല്ലത് 0-50, തൃപ്തികരം 51-100, മിതമായത് 101-200, മോശം 201-300, വളരെ മോശം 301-400, ഗുരുതരം- 401-500 എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദ് വിഹാർ- 276, ബവാന- 367, ചാന്ദ്നി ചൗക്ക്- 310 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക.
