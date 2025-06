Ahmedabad Plane Crash: വിമാനദുരന്തം; വിമാനത്തിൽ 242 യാത്രക്കാർ, 52 ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ

​ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തകർന്നുവീണു. വിമാനം തകർന്നത് വീണത് ജനവാസ മേഖലയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനത്തിൽ 242 യാത്രക്കാരും 12 ജീവനക്കാരും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിമാനത്തിൽ 169 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ.

Air India flight AI171 crash incident: 1) The flight departed from Ahmedabad for London Gatwick at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft.

2) Of these, 169 are Indian nationals, 53 are British nationals, 1 Canadian national and… pic.twitter.com/Z0z4fB0QnI

— ANI (@ANI) June 12, 2025