Ahmedabad Plane Crash: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം തകർന്നുവീണു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 242 യാത്രക്കാർ

അഹമ്മദാബാദിൽ യാത്രാവിമാനം തകർന്നുവീണു. തകർന്നത് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം. വിമാനത്തിൽ 242 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിവരം. 12 ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദ് - ലണ്ടൻ വിമാനമാണ് തകർന്നത്. ടേക്ക് ഓഫിനിടെ വിമാനം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. തകർന്നത് 11 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനമാണ്.

ബോയിങ് 787 - 8 ഡ്രീംലൈൻ. ​വിമാനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ​ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു. 12 ഫയർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 90 അം​ഗ സംഘവും രക്ഷാപ്രവ‍ർത്തനം തുടരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ച് ഡൽഹി-അഹമ്മദാബാദ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി.

Minister of Civil Aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, tweets, "Shocked and devastated to learn about the flight crash in Ahmedabad. We are on highest alert. I am personally monitoring the situation and have directed all aviation and emergency response agencies to take swift and… pic.twitter.com/nLqVIMoTZB

— ANI (@ANI) June 12, 2025