English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Ahmedabad plane crash: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം; പൈലറ്റ് മനപൂർവ്വം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തു? അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ

Ahmedabad plane crash: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം; പൈലറ്റ് മനപൂർവ്വം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തു? അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ

Ahmedabad plane crash report: പൈലറ്റ് മനഃപൂർവം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:01 AM IST
  • പൈലറ്റ് അസോസിയേഷനുകളും സബർവാളിന്റെ കുടുംബവും ഇറ്റാലിയൻ പത്രം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു
  • വിമാന നിർമ്മാതാക്കളെയും എയർലൈനിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണിതെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു

Read Also

  1. Ahmedabad Plane Crash: മകളെ കാണാന്‍ തിരിച്ച യാത്ര അവസാന യാത്രയായി; വിമാനാപകടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മരിച്ചു

Trending Photos

Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope 2026
Horoscope Today 12 February 2026: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL-39 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-39 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം
Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Ahmedabad plane crash: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം; പൈലറ്റ് മനപൂർവ്വം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തു? അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ

ന്യൂഡൽഹി: അഹമ്മദാബാദിൽ തകർന്നുവീണ എഐ 171 ബോയിങ് വിമാനത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, പൈലറ്റ് മനഃപൂർവം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കോക്പിറ്റിലെ വോയ്‌സ് റെക്കോർഡറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എൻജിനുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തത് പൈലറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിമാനത്തിന്റെ കമാൻഡർ സുമീത് സബർവാളിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിഴവ് അംഗീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായതെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 2025 ജൂൺ 12ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടനെ വിമാനം കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് തകർന്നു വീഴുകയും 260 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, പൈലറ്റ് അസോസിയേഷനുകളും സബർവാളിന്റെ കുടുംബവും ഇറ്റാലിയൻ പത്രം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. വിമാന നിർമ്മാതാക്കളെയും എയർലൈനിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണിതെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയായിരിക്കും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Ahmedabad Plane CrashAhmedabad plane crash report

Trending News