Ahmedabad plane crash: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം; പൈലറ്റ് മനപൂർവ്വം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തു? അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ

ന്യൂഡൽഹി: അഹമ്മദാബാദിൽ തകർന്നുവീണ എഐ 171 ബോയിങ് വിമാനത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, പൈലറ്റ് മനഃപൂർവം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കോക്പിറ്റിലെ വോയ്സ് റെക്കോർഡറുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എൻജിനുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തത് പൈലറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിമാനത്തിന്റെ കമാൻഡർ സുമീത് സബർവാളിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിഴവ് അംഗീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായതെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 2025 ജൂൺ 12ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടനെ വിമാനം കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് തകർന്നു വീഴുകയും 260 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, പൈലറ്റ് അസോസിയേഷനുകളും സബർവാളിന്റെ കുടുംബവും ഇറ്റാലിയൻ പത്രം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. വിമാന നിർമ്മാതാക്കളെയും എയർലൈനിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണിതെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയായിരിക്കും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
