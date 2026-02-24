English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Air Ambulance Crash: റാഞ്ചിയിൽ എയർ ആംബുലൻസ് തകര്‍ന്നു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു

Air Ambulance Crash: റാഞ്ചിയിൽ എയർ ആംബുലൻസ് തകര്‍ന്നു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു

Air Ambulance Crash in Ranchi: രോഗിയും ഡോക്ടറും ജീവനക്കാരുമടക്കം 7 പേരാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:15 AM IST
  • രണ്ട് ജീവനക്കാരും 5 യാത്രക്കാരുമാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
  • ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്.
  • പൊള്ളലേറ്റ രോഗിയുമായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയ റെഡ് ബേർഡ് എയർവേയ്സിന്റെ ചെറു വിമാനമാണ് തകർന്നത്

Air Ambulance Crash: റാഞ്ചിയിൽ എയർ ആംബുലൻസ് തകര്‍ന്നു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു

റാഞ്ചിയിൽ എയർ ആംബുലൻസ് തകര്‍ന്നു. അപകടത്തിൽ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു. രോഗിയും ഡോക്ടറും ജീവനക്കാരുമടക്കം 7 പേരാണ് മരിച്ചത്. രണ്ട് ജീവനക്കാരും 5 യാത്രക്കാരുമാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രോഗിയായ സഞ്ജയ് കുമാർ, ഡോക്ടർ വികാസ് കുമാർ ഗുപ്ത, പാരാമെഡിക് സച്ചിൻ കുമാർ മിശ്ര, സഹായികളായ അർച്ചന ദേവി, ധുരു കുമാർ, പൈലറ്റുമാരായ ക്യാപ്റ്റൻ വിവേക് വികാസ് ഭഗത്, സവരാജ്ദീപ് സിങ് എന്നിവരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. പൊള്ളലേറ്റ രോഗിയുമായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയ റെഡ് ബേർഡ് എയർവേയ്സിന്റെ ചെറു വിമാനമാണ് തകർന്നത്. റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടനെയാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണത്. മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

