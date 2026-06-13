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IAF Jet Crashes In Assam: ജോർഹട്ടിൽ വ്യോമസേന വിമാനം തകർന്ന സംഭവം; പൈലറ്റ് അടക്കം 5 പേർക്ക് വീരമൃത്യു

IAF Jet Crashes In Assam Updates: അസമിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ എഎൻ-32 വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:21 PM IST
IAF Jet Crashes In Assam: ജോർഹട്ടിൽ വ്യോമസേന വിമാനം തകർന്ന സംഭവം; പൈലറ്റ് അടക്കം 5 പേർക്ക് വീരമൃത്യു

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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