/IAF Jet Crashes In Assam: ജോർഹട്ടിൽ വ്യോമസേന വിമാനം തകർന്ന സംഭവം; പൈലറ്റ് അടക്കം 5 പേർക്ക് വീരമൃത്യു

അസം: ജോർഹട്ടിൽ വ്യോമസേനാ വിമാനം തകർന്നുടനായ അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് അടക്കം 5 പേർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.
Defence Minister Rajnath Singh tweets, "Deeply anguished by the loss of five Air Warriors in the An-32 accident at Jorhat, Assam. Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme… pic.twitter.com/GxflA8zWRV— ANI (@ANI) June 13, 2026
സഹപൈലറ്റ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വിമാനം തകരാൻ കാരണം സാങ്കേതിക തകരാണോ അതോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. സോവിയറ്റ് നിർമിത കാലപ്പഴക്കമുള്ള ചരക്കുവിമാന A32 ആണ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ തീപിടിച്ചത്. ലാൻഡിങ്ങിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട വിമാനം തകർന്നു വീഴുകയും തുടർന്ന് തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
രണ്ടു എഞ്ചിനുള്ള ടർബോപ്രോപ്പ് വിമാനമായ എഎൻ 32 ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചു രൂപകൽപന ചെയ്തതാണ്, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും അതിശൈത്യമോ അത്യുഷ്ണമോ ഉള്ള കാലാവസ്ഥയിലെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാല് ഹിമാലയന് മേഖലകളിലേക്കും വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും സൈനിക സാമഗ്രികളും സേനാംഗങ്ങളെയും എത്തിക്കുന്നതില് ഈ വിമാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണായക പങ്കുണ്ട്.
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