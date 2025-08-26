English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flight Delay: വിമാന സർവീസുകൾ വൈകും; മുന്നറിയിപ്പുമായി എയർ ഇന്ത്യയും സ്‌പൈസ് ജെറ്റും

Flight Delay: ഡൽഹിയില്‍ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്

Aug 26, 2025
വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എയർ ഇന്ത്യയും സ്‌പൈസ് ജെറ്റും. ഡൽഹിയില്‍ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു നേരത്തേ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. കൂടാതെ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ തീരദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ  ഓറഞ്ച്, റെഡ് അലർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും നേരിയതോതിൽ മഴ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഏകദേശം 13 മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്തതായാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മഴയെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലുടനീളം വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്കുമുണ്ടായി. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം.

