  • India
  • Air India Flight: പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ എഞ്ചിൻ തകരാർ; തിരിച്ചിറക്കി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം

Air India Flight: പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ എഞ്ചിൻ തകരാർ; തിരിച്ചിറക്കി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം

Air India Delhi Mumbai Flight: ബോയിങ് 777-300 ER വിമാനം ഇന്ദിരാ​ഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 3.20ഓടെയാണ് പറന്നുയർന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 22, 2025, 05:12 PM IST
  • എഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്ന് തകരാറിൽ ആയതോടെ വിമാനം തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പറത്തുകയായിരുന്നു
  • വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഡൽഹിയിൽ ഇറക്കി യാത്രാക്കാരെ പുറത്തിറക്കി

  1. Air India Flight: വീണ്ടും സാങ്കേതിക തകരാർ; എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി കൊൽക്കത്തയിൽ ഇറക്കി

Air India Flight: പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ എഞ്ചിൻ തകരാർ; തിരിച്ചിറക്കി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം

ഡൽഹി: എഞ്ചിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി. പറന്നുയർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കം എഞ്ചിനുകളിലൊന്ന് തകരാറിലാകുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനാണ് തകരാറിലായത്. ബോയിങ് 777-300 ER വിമാനം ഇന്ദിരാ​ഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 3.20ഓടെയാണ് പറന്നുയർന്നത്.

ടേക്ക് ഓഫിന് പിന്നാലെ ഫ്ലാപ് അകത്തേക്ക് കയറിയതോടെ രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ പ്രഷർ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ താഴ്ന്നു. ഇത് പൈലറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പൊടുന്നനേ പ്രഷർ പൂജ്യത്തിലേക്കും എത്തി. എഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്ന് തകരാറിൽ ആയതോടെ വിമാനം തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പറത്തുകയായിരുന്നു.

വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഡൽഹിയിൽ ഇറക്കി യാത്രാക്കാരെ പുറത്തിറക്കി. വൈകാതെ യാത്രക്കാരെ മുംബൈയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. യാത്രക്കാർ നേരിട്ട അസൗകര്യത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ എ‍ഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്ന് തകരാറിലായത് ഡിജിസിഎയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി പെർമനന്റ് ഇൻവെസ്റ്റി​ഗേഷൻ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

