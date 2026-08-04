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Air India Flight Turbulence: എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം കാറ്റിൽപ്പെട്ടു: 12 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഡൽഹിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ്

ടർബുലൻസ് ഉണ്ടായതോടെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ സീലിംഗിൽ വിള്ളലുണ്ടായി. 12 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പൈലറ്റിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 04, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:37 PM IST
Air India Flight Turbulence: എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം കാറ്റിൽപ്പെട്ടു: 12 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഡൽഹിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ്
Image Credit: Air India| (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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