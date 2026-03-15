Flights Cancelled: യുഎഇ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡി​ഗോയും, കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ വിമാനക്കമ്പനികൾ

കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസുകൾ അടിയന്തിരമായി റദ്ദാക്കിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 15, 2026, 08:33 AM IST
  • യുഎഇ അധികൃതരുടെ നിർ​ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത്.
  • സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണം വിമാനക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

  1. US Iran Israel War: മൊജ്തബ ഖമേനി അടക്കമുള്ള ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് വൻ പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക

Trending Photos

Mojtaba Khamenei: സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം! മോജ്താബ ഖമനേയിക്ക് ​ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ? വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
7
Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei: സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം! മോജ്താബ ഖമനേയിക്ക് ​ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ? വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
Today&#039;s Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: ബിസിനസിൽ ലാഭം, പ്രശസ്തിയും വന്നുചേരും; ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശികൾക്കൊപ്പം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ബിസിനസിൽ ലാഭം, പ്രശസ്തിയും വന്നുചേരും; ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശികൾക്കൊപ്പം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
ന്യൂഡൽഹി: യുഎഇയിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വിമാന സർവീസുകൾ എല്ലാം അടിയന്തിരമായി റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. യുഎഇ അധികൃതരുടെ നിർ​ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത്. ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകളൊന്നും ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്നാണ് ഇൻഡി​ഗോ അറിയിച്ചത്. സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണം വിമാനക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ തന്നെ പല സ്ഥിരം സർവീസുകളും മാർച്ച് 28 വരെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ദുബായ്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് താത്ക്കാലിക സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 

കുവൈത്തിൽ ആക്രമണം

അതിനിടെ, കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റഡാർ സംവിധാനമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഡ്രോണാക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. സൗദി അൽ ഖർജിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് നിർദേശം. യുഎഇ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

Also Read: Strait of Hormuz Iran: ശത്രുക്കൾക്ക് വിലക്ക് തുടരും! മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാം; ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ സുപ്രധാന നീക്കം

ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ ഇളവ്

ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ​ഗതാ​ഗതം തുറന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. എന്നാൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളായ ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ‌ക്കുമുള്ള വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി ഹോർമൂസ് തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

