ന്യൂഡൽഹി: യുഎഇയിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വിമാന സർവീസുകൾ എല്ലാം അടിയന്തിരമായി റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. യുഎഇ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചത്. ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകളൊന്നും ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്നാണ് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചത്. സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണം വിമാനക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ തന്നെ പല സ്ഥിരം സർവീസുകളും മാർച്ച് 28 വരെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ദുബായ്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് താത്ക്കാലിക സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
കുവൈത്തിൽ ആക്രമണം
അതിനിടെ, കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റഡാർ സംവിധാനമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഡ്രോണാക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. സൗദി അൽ ഖർജിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് നിർദേശം. യുഎഇ ഫുജൈറ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ ഇളവ്
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തുറന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. എന്നാൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളായ ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കുമുള്ള വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി ഹോർമൂസ് തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.