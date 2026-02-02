Air India: ഫ്യുവൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഓഫായി; ലണ്ടൻ-ബെംഗളൂരു എയർ ഇന്ത്യ ബോയിങ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

ലണ്ടനിലെ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI 132 ബോയിങ് ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി നിലത്തിറക്കി. വിമാനത്തിന്റെ ഇന്ധന നിയന്ത്രണ സ്വിച്ചിലെ (Fuel Control Switch) തകരാറാണ് യാത്ര തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമായത്.
എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ധന സ്വിച്ച് 'റൺ' മോഡിൽ നിന്ന് 'കട്ട് ഓഫ്' മോഡിലേക്ക് തനിയെ മാറുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനത്തിന്റെ സർവീസ് അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. ബോയിങ് 787-8 വിമാനത്തിലെ ഈ സ്വിച്ച് തകരാറിനെക്കുറിച്ച് നിർമാതാക്കളായ ബോയിങ്ങുമായി ചേർന്ന് വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും പ്രശ്നം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ അഹമ്മദാബാദിൽ 271 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ജൂൺ 12-ലെ ബോയിങ് ഡ്രീംലൈനർ വിമാനാപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംഭവം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അധികൃതർ കാണുന്നത്. അഹമ്മദാബാദ് അപകടത്തിലും ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ആയതിനെത്തുടർന്ന് എൻജിനുകൾ നിശ്ചലമായതാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഉടൻ എൻജിനുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ധനപ്രവാഹം നിലയ്ക്കുകയും, ആരാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതെന്ന കാര്യത്തിൽ പൈലറ്റുമാർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായതിന്റെ ശബ്ദരേഖയും അന്ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഇത്തരമൊരു അപകടസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ബോയിങ് വിമാനങ്ങളിലെ ഇന്ധന സ്വിച്ചുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നേരത്തെ പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണം. എന്നിരുന്നാലും, ഹീത്രൂവിൽ ഉണ്ടായ പുതിയ സാങ്കേതിക തകരാർ വിമാനത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
