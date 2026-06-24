Air India: വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം; പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവേശിച്ചത് 'ഗോ-എറൗണ്ട്' പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, അന്വേഷണം

ന്യൂഡൽഹി: അബദ്ധത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാകിസ്താൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ 22ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് പോയ വിമാനമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി ലംഘിച്ചത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വിമാനത്തിന് ദിശ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി ലംഘനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
അമൃത്സർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പറക്കലിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ വിമാനം അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടക്കുകയായിരുന്നു.