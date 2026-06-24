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Air India: വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം; പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവേശിച്ചത് 'ഗോ-എറൗണ്ട്' പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, അന്വേഷണം

അബദ്ധത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാകിസ്താൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതായാണ് വിവരം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 24, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:23 PM IST
Air India: വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം; പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവേശിച്ചത് 'ഗോ-എറൗണ്ട്' പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, അന്വേഷണം
Image Credit: Air India | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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