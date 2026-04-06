West Asia Tension: ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കി എയർ ഇന്ത്യ

ടെൽ അവീവ്: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ. സർവീസുകൾ മറ്റ് വിമാന കമ്പനികളും റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എയർ ഇന്ത്യയും ഇങ്ങനൊരു നീക്കം നടത്തിയത്.
Also Read: ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി; ആക്രമണം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക്; സൈനിക നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെയ് 31 വരെയാണ് വിമാനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയത്. നേരത്തെ ഇസ്ര എയർ, ആർകിയ, എയർ ഹാഫിയ തുടങ്ങിയ വിമാന കമ്പനികൾ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. ഏകദേശം 40000 ത്തിൽ അധികം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിമാനം റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനം ഇവരെയൊക്കെ ബാധിക്കും. ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് യാത്രികർക്ക് ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം റോഡ് മാർഗം ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും.
Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം
ഈ സാഹചര്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും സൂക്ഷമമായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇസ്രായേലിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
