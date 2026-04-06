English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • West Asia Tension: ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കി എയർ ഇന്ത്യ

West Asia Tension: ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കി എയർ ഇന്ത്യ

മെയ് 31 വരെയാണ് ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:42 AM IST
  • സംഘർഷം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ
  • സർവീസുകൾ മറ്റ് വിമാന കമ്പനികളും റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എയർ ഇന്ത്യയും ഇങ്ങനൊരു നീക്കം നടത്തിയത്

Read Also

  1. Air India: സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേർസ് ഒഴിയണമെന്ന് നിർദേശം, സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാർ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!
9
Shukra Budh Yuti
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ &#039;അതിവേഗ&#039; ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
6
Chandra Gochar 2026
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ 'അതിവേഗ' ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല
West Asia Tension: ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കി എയർ ഇന്ത്യ

ടെൽ അവീവ്: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ. സർവീസുകൾ മറ്റ് വിമാന കമ്പനികളും റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എയർ ഇന്ത്യയും ഇങ്ങനൊരു നീക്കം നടത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി; ആക്രമണം ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രി 8 മണിക്ക്; സൈനിക നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെയ് 31 വരെയാണ് വിമാനങ്ങൾ  നിർത്തലാക്കിയത്. നേരത്തെ ഇസ്ര എയർ, ആർകിയ, എയർ ഹാഫിയ തുടങ്ങിയ വിമാന കമ്പനികൾ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. ഏകദേശം 40000 ത്തിൽ അധികം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിമാനം റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനം ഇവരെയൊക്കെ ബാധിക്കും. ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് യാത്രികർക്ക് ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം റോഡ് മാർഗം ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും.  

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം

ഈ സാഹചര്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും സൂക്ഷമമായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇസ്രായേലിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Air IndiaAir India Suspends FlightsIran Israel conflictTel Aviv FlightWest Asia

Trending News