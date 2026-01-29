English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Ajit Pawar Funeral: അജിത് പവാറിന് വിട; സംസ്കാരം സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ ഇന്ന് ബാരാമതിയിൽ നടക്കും

Ajit Pawar Funeral: അജിത് പവാറിന് വിട; സംസ്കാരം സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ ഇന്ന് ബാരാമതിയിൽ നടക്കും

രാവിലെ 11 ന് സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:32 AM IST
  • വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിന്റ സംസ്കാരം ഇന്ന്
  • രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീട്ടിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും

Read Also

  1. Ajit Pawar Net Worth: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച അജിത് പവാറിന്റെ ആസ്തി എത്ര കോടി? അറിയാം...

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,845 രൂപ!
10
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,845 രൂപ!
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Lottery Result Today
Kerala DL-37 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
9
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (27.01.2025): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Ajit Pawar Funeral: അജിത് പവാറിന് വിട; സംസ്കാരം സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ ഇന്ന് ബാരാമതിയിൽ നടക്കും

മുംബൈ: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിന്റ സംസ്കാരം ഇന്ന്. രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീട്ടിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കേരള ബജറ്റ് 2026: രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ അവസാന ബജറ്റ് ഇന്ന്

ഒരു മണിക്കൂറോളം പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം വിലാപയാത്രയായി വിദ്യാ പ്രതിഷ്ഠാൻ കോളേജിൽ എത്തിക്കും. അതിനു ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ബാരാമതിയിൽ എത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ബാരാമതിയിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ വിമാന അപകടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇതിനിടെ സംഭവത്തിൽ ഡിജിസിഎ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിമാനം വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ വിഎസ്ആർ കമ്പനി ഓഫീസിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻവെസ്റ്റി​ഗേഷൻ ബ്യൂറോയിലെ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും

ബാരാമതിയിലെ അപകട സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പരിശോധന നടക്കും ഇന്നലെ ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Ajit PawarAjit Pawar FuneralAjit Pawar DeathMaharashtra Depity CM

Trending News