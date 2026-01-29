Ajit Pawar Funeral: അജിത് പവാറിന് വിട; സംസ്കാരം സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ ഇന്ന് ബാരാമതിയിൽ നടക്കും

മുംബൈ: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിന്റ സംസ്കാരം ഇന്ന്. രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീട്ടിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും.
ഒരു മണിക്കൂറോളം പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം വിലാപയാത്രയായി വിദ്യാ പ്രതിഷ്ഠാൻ കോളേജിൽ എത്തിക്കും. അതിനു ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ബാരാമതിയിൽ എത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബാരാമതിയിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ വിമാന അപകടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇതിനിടെ സംഭവത്തിൽ ഡിജിസിഎ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിമാനം വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ വിഎസ്ആർ കമ്പനി ഓഫീസിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
ബാരാമതിയിലെ അപകട സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പരിശോധന നടക്കും ഇന്നലെ ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
