  Ajit Pawar Net Worth: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച അജിത് പവാറിന്റെ ആസ്തി എത്ര കോടി? അറിയാം...

Ajit Pawar Net Worth: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച അജിത് പവാറിന്റെ ആസ്തി എത്ര കോടി? അറിയാം...

Ajit Pawar Death: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാരാമതിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിന്റെ വിമാനം തകർന്നുവീണു. അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹവും  മറ്റ് 5 പേരും മരിച്ചു.

Jan 28, 2026, 01:26 PM IST
  • അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബാരാമതിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തകർന്നുവീണു
  • അപകടത്തിൽ അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു

Ajit Pawar Net Worth: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച അജിത് പവാറിന്റെ ആസ്തി എത്ര കോടി? അറിയാം...

Ajit Pawar Net Worth: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എൻ‌സി‌പി മേധാവിയുമായ അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബാരാമതിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തകർന്നുവീണു.  അപകടത്തിൽ അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 

Also Read: ബരാമതി വിമാനാപകടം: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഈ സംഭവം മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.   ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവൻ അജിത് പവാർ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനെ കാണാൻ മുംബൈയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ബാരാമതിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു വിമാനാപകടം ഉണ്ടായത്.

45.37 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി

അപകടത്തിൽ മരിച്ച അജിത് പവാറിന് ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺ മക്കളും ഉണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് ഇളയ മകൻ ജയ് പവാർ വിവാഹിതനായത്. അജിത് പവാറിന്റെ മരണ വാർത്തയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ട്രെൻഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി. 45.37 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയാണ് അജിത് പവാറിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 

Also Read: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 2360 രൂപ!

2024 ഒക്ടോബറിൽ ബാരാമതിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ അദ്ദേഹം ഈ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ  വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എഫ്ഡി, ഓഹരി, ബോണ്ടുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിക്ഷേപമുണ്ട്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അജിത് പവാർ തന്റെ മൊത്തം സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം 45.37 കോടിയിലധികമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 66 കാരനായ അജിത് പവാറിന് 8.22 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ജംഗമ സ്വത്തുക്കളുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് ആഡംബര കാറുകൾ, ഒരു ടൊയോട്ട കാമ്രി, ഒരു ഹോണ്ട സിആർ-വി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ട്രാക്ടർ, വെള്ളി പാത്രങ്ങൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഓഹരികൾ, ബോണ്ടുകൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അജിത് പവാറിന്റെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾക്ക് ഏകദേശം 37.15 കോടി വിലവരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 58.39 കോടിയുടെ ആസ്തി

അജിത് പവാറിന്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാർ രാജ്യസഭാ എംപിയാണ് ഇവരുടെ പേരിൽ  14.57 കോടിയുടെ ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും 58.39 കോടിയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുമുണ്ട്. 2024 ൽ 25,000 കോടി രൂപയുടെ എംഎസ്‌സിബി ബാങ്ക് അഴിമതിയിൽ ഇഒഡബ്ല്യു ഭാര്യയെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തനായ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അന്തരിച്ച അജിത് പവാര്‍. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തോല്‍ക്കാത്ത നേതാവ് എന്ന ഖ്യാതി കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നേതാവാണ് അജിത് പവാര്‍. ആറു തവണയാണ് അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത്.

