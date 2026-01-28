Ajit Pawar Died In Plane Crash: ബരാമതി വിമാനാപകടം: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബരാമതി: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എൻസിപി അധ്യക്ഷനുമായ അജിത് പവാർ വിമാനാപകടത്തിൽ അന്തരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗിനിടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വിമാനം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.
Visuals from the spot show the wreckage of the aircraft. pic.twitter.com/GMmwrZwR0M
— ANI (@ANI) January 28, 2026
അപകടത്തിൽ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും അജിത് പവാറിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരും മരിച്ചു. ലാൻഡിംഗിനിടെയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് വിവരം.
Also Read: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ലാൻഡിംഗിനിടെ തകർന്നു വീണു
ബാരാമതിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജില്ലാ പരിഷത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാല് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പോയതായിരുന്നു അജിത് പവാർ. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് മുബൈയിൽ നിന്ന് ചാർട്ടർ ചെയ്ത ലിയർജെറ്റ് 45 വിമാനമാണ്. രാവിലെ 8:45 ഓടെ ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയും വലിയ സ്ഫോടനത്തോടെ തകരുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസുകളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചതിനാൽ ആരെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആറു പേരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചതായി ഡിജിസിഎ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
