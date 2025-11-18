English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Al Falah university chairman arrested: ഇഡി റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ചെയർമാൻ അറസ്റ്റിൽ; നടപടി കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം

സർവകലാശാലയിലെ ഇഡി റെയ്ഡിന് പിന്നാലെയാണ് ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:53 PM IST
  • കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് സർവകലാശാല ചെയർമാൻ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദീഖിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • സർവകലാശാലയിൽ ഇന്ന് ഇഡി റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു.

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ചെയർമാൻ അറസ്റ്റിൽ. കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് സർവകലാശാല ചെയർമാൻ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദീഖിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  സർവകലാശാലയിൽ ഇന്ന് ഇഡി റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. 

കൊല്ലപ്പെട്ട ചാവേർ ബോംബർ ഡോക്ടർ ഉമർ നബിയുടെയും ഫരീദാബാദിൽ അറസ്റ്റിലായ മുസമിലിന്റെയും അൽ ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ മുറികളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ വലിയ സ്ഫോടന പരമ്പരയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരുന്നത്.

Also Read: Delhi Blast Case: ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസ്: പ്രതി ജാസിർ ബിലാൽ വാനിയെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി

ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയുടെ സഹോദരൻ ഹമൂദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നിലധികം നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജാവേദ് അഹമ്മദും അറസ്റ്റിലാവുന്നത്. 

