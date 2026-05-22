/SBI Bank Holidays 2026: വാരാന്ത്യം, ബക്രീദ്, പണിമുടക്ക്... എസ്ബിഐ അവധി ആറ് ദിവസം? ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

Alert SBI Bank Holidays 2026: രാജ്യത്തെ എസ്ബിഐ ശാഖകൾ ആറ് ദിവസം വരെ അടഞ്ഞുകിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ഇടപാടുകാർ ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ നേരിട്ടെത്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം, 2026 മെയ് 23 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആഴ്ചയിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ രാജ്യത്തെ എസ്ബിഐ ശാഖകൾ ആറ് ദിവസം വരെ അടഞ്ഞുകിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വാരാന്ത്യത്തിലെ അവധികൾ, ജീവനക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടുദിവസത്തെ പണിമുടക്ക്, ബക്രീദ് അവധി എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം. ആർബിഐയുടെ അവധി കലണ്ടർ പ്രകാരം, ജമ്മു കശ്മീരിൽ ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് മെയ് 27, 28 തീയതികളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും. മെയ് 23 നും 28 നും ഇടയിൽ എസ്ബിഐ ശാഖകൾ അടച്ചിടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്.
വാരാന്ത്യ അവധി
മെയ് 23 ശനിയാഴ്ച, മെയ് 24 ഞായറാഴ്ച ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. എല്ലാ മാസത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായതിനാലാണ് മെയ് 23ന് ബാങ്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്.
Extending Fraternal Support to the Two Day Strike Call by ALL INDIA STATE BANK OF INDIA STAFF FEDERATION #Strike pic.twitter.com/7WVB4QMIbS— ALL INDIA BANK OFFICERS ASSOCIATION (@AIBOAOFFICIAL) May 3, 2026
എസ്ബിഐ പണിമുടക്ക് തീയതികൾ
പുതിയ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം, നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം (എൻപിഎസ്), ഫണ്ട് മാനേജർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മെയ് 25, 26 (തിങ്കൾ, ചൊവ്വ) തീയതികളിൽ എസ്ബിഐ സ്റ്റാഫ് ഫെഡറേഷൻ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എസ്ബിഐയിലെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ജീവനക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയായ 'ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫ് ഫെഡറേഷൻ', ബാങ്കിംഗ് ജോലികൾ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറംകരാർ നൽകുന്നതിനെതിരെയും ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകൾ, തൊഴിൽ പുരോഗതി പദ്ധതികളുടെ പുനപരിശോധന, എച്ച്.ആർ.എം.എസ് സംവിധാനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം.
മെയ് 27, 28 തീയതികളിലെ ബക്രീദ് അവധി
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ബക്രീദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ റിസർവ് ബാങ്കും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് അവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും മെയ് 27ന് ആയിരിക്കും ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് എസ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് അവധി. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മെയ് 28ന് ആയിരിക്കും ബാങ്ക് അവധി. ജമ്മു കശ്മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് മെയ് 27, 28 എന്നീ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും.
ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ്, യുപിഐ, എടിഎം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ?
ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുമെങ്കിലും എസ്ബിഐയുടെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ, യുപിഐ (UPI) ഇടപാടുകൾ, എടിഎം (ATM) സേവനങ്ങൾ എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും.
എസ്ബിഐ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?
പുറംകരാർ നൽകൽ (Outsourcing): ബാങ്കിന്റെ തസ്തികകൾ പുറംകരാർ നൽകുന്ന നയം കാരണം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ, ഗ്രാമീണർ, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ (SC/ST), ഒബിസി (OBC) വിഭാഗങ്ങൾ, മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുകയാണെന്ന് ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സായുധ ഗാർഡുകളുടെ നിയമനം (Armed Guards): ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ, സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്നിവ കാരണം സായുധ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്താത്തത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ബാങ്ക് സ്വത്തുക്കളുടെയും സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നും, ഇത് ബാങ്കിന്റെ അന്തസ്സിന് തന്നെ കോട്ടം വരുത്തുമെന്നും സംഘടന പറയുന്നു.
എൻപിഎസ് വരിക്കാർക്ക് പെൻഷൻ ഫണ്ട് മാനേജരെ മാറ്റാനുള്ള അനുവാദം: ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ഉത്തരവുകൾ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും എസ്ബിഐ ജീവനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ എൻപിഎസ് (NPS) ഫണ്ട് മാനേജരെ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ബാങ്ക് നൽകുന്നില്ല. മറ്റ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എസ്ബിഐ ജീവനക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനമാണെന്നും ഇത് തങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ഫെഡറേഷൻ ആരോപിക്കുന്നു.
