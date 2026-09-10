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ഗുജറാത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അപകടം; കുടുങ്ങിയ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഗുജറാത്തിലെ കുദാസനിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഒരു വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് കുടുങ്ങിയ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 10, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:21 AM IST
ഗുജറാത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അപകടം; കുടുങ്ങിയ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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