/ഗുജറാത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അപകടം; കുടുങ്ങിയ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറില് നിര്മ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടമുണ്ടായത് കെട്ടിടത്തിലെ ഇരുമ്പ് സ്ലാബ് തകര്ന്ന് വീണാണ്.
ഗാന്ധിനഗര് കുദാസനിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പൊളിഞ്ഞ് വീണ കെട്ടിടത്തില് കുടുങ്ങി കിടന്നിരുന്ന 15 തൊഴിലാളികളെയും പുറത്തെത്തിച്ചു. ഇതില് 13 പേര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് നിലകളുള്ള കൊമേര്ഷ്യല് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിര്മ്മാണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 9:15 ഓടെയാണ്. അപകടം നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തികള് പുരോഗമിക്കവെയായിരുന്നു. മൂന്നാം നിലയിലെ സ്ലാബ് പെട്ടെന്ന് തകർന്നുവീഴുകയും ഇതേ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണമായും നിലംപതിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ശബ്ദം കേട്ട് പരിസരവാസികളെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം അറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം അവരാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇവരമറിഞ്ഞു ഫയര്ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങള് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കെട്ടിടാവശ്ഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങിയ നാല് പേരെ നാട്ടുകാര് പുറത്തെത്തിച്ചിരുന്നു. ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തി രാത്രിയിലുടനീളം നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിലാണ് കുടുങ്ങിയ 15 തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആംബുലൻസിൽ ഗാന്ധിനഗർ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്.
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