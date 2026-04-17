Rahul Gandhi: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വമെന്ന് പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലഖ്നൗ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇരട്ട പൗരത്വമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളോ നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം.
കർണാടക സ്വദേശിയായ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകൻ എസ്. വിഘ്നേഷ് ശിശിർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിദേശ പൗരത്വമുണ്ടെന്നും അത് മറച്ചുവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധിയായി തുടരുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു.
വിഷയത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ലഖ്നൗവിലെ പ്രത്യേക കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പൗരത്വ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന സാങ്കേതിക കാരണത്താലാണ് കീഴ്ക്കോടതി പരാതി നിരസിച്ചത്.
എന്നാൽ, ഈ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയിൽ, ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലഖ്നൗ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
