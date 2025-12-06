English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TVK Leader Vijay: കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യ രൂപീകരണം; വിജയ്‌യും പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി

TVK Leader Vijay: കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യ രൂപീകരണം; വിജയ്‌യും പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ എം കെ സ്റ്റാലിനുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 6, 2025, 12:48 PM IST
  • കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യ രൂപീകരണത്തിനായി പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി വിജയ്‌യുമായി കൂടിക്കാഴ്ച് നടത്തി
  • വിജയ്‌യുടെ പട്ടിണമ്പാക്കത്തെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച

TVK Leader Vijay: കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യ രൂപീകരണം; വിജയ്‌യും പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി

ചെന്നൈ: കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യ രൂപീകരണത്തിനായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി വിജയ്‌യും പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച് നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കൂടിക്കാഴ്ച വിജയ്‌യുടെ പട്ടിണമ്പാക്കത്തെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു. 

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി വിജയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തേടിയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതേ സമയം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ തിരുച്ചി വേലുസാമി വിജയ്‌യുടെ പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.     

ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഇരുവരും നാല് മണിക്കൂറോളം കാറില്‍  ഇരുന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍ ഈ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ ടിവികെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ എം കെ സ്റ്റാലിനുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

