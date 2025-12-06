ചെന്നൈ: കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യ രൂപീകരണത്തിനായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി വിജയ്യും പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച് നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കൂടിക്കാഴ്ച വിജയ്യുടെ പട്ടിണമ്പാക്കത്തെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു.
Also Read: ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: വിമാനങ്ങൾ ഇന്നും റദ്ദാക്കി; ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പ്രവീൺ ചക്രവർത്തി വിജയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തേടിയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതേ സമയം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില് കോണ്ഗ്രസ് വക്താവും മുതിര്ന്ന നേതാവുമായ തിരുച്ചി വേലുസാമി വിജയ്യുടെ പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.
Also Read: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഇരുവരും നാല് മണിക്കൂറോളം കാറില് ഇരുന്ന് ചര്ച്ച നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല് ഈ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന് ടിവികെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന് എം കെ സ്റ്റാലിനുമായും ചര്ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.