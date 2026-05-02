Delhi Judge Found Dead: ഡൽഹിയിൽ ജഡ്ജിയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഡൽഹി: ജഡ്ജിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അമൻ കുമാർ ശർമ്മ (30) ആണ് മരിച്ചത്. ഡൽഹി കർക്കർദൂമ കോടതിയിലെ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി (DLSA) സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്ക് പ്രദേശത്താണ് സംഭവം.
ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അമൻ കുമാറിന്റെ ഭാര്യാസഹോദരൻ ശിവമാണ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. സഹോദരൻ വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉടനടി സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘം അമനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കൃത്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തതയുണ്ടാകൂവെന്നും ഇതിന് ശേഷം സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
