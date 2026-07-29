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  • /Rahul Gandhi: പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ വെടിവെക്കാൻ അമിത് ഷാ ഉത്തരവിട്ടു; ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി, തെളിവുണ്ടോയെന്ന് ബിജെപി

Rahul Gandhi: പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ വെടിവെക്കാൻ അമിത് ഷാ ഉത്തരവിട്ടു; ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി, തെളിവുണ്ടോയെന്ന് ബിജെപി

CJP Protest: പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിരുദ്ധ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുന്നയിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:42 PM IST
Rahul Gandhi: പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ വെടിവെക്കാൻ അമിത് ഷാ ഉത്തരവിട്ടു; ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി, തെളിവുണ്ടോയെന്ന് ബിജെപി
Image Credit: Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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