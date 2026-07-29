/Rahul Gandhi: പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ വെടിവെക്കാൻ അമിത് ഷാ ഉത്തരവിട്ടു; ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി, തെളിവുണ്ടോയെന്ന് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ വെടിവെക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് ലോക്സഭയിൽ ആരോപണം ഉയർത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിരുദ്ധ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുന്നയിച്ചത്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗിക്കാനും അവരെ വെടിവെക്കാനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബുധനാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കവേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേൽ പെല്ലറ്റുകൾ തറച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് രാഹുൽ ആരോപിച്ചത്.
ഈ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ലോക്സഭയിൽ വലിയ ബഹളത്തിനും ഭരണ-പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ തർക്കത്തിനും വഴിവെച്ചു. ആരോപണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പക്കലുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യമുന്നയിച്ച് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.
ജൂലൈ 20-ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ബലപ്രയോഗവും തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമാണ് സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയത്. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന കാര്യം പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡയറി എൻട്രിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.