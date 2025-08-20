English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bill on Removal of Jailed PM, CM: ജയിലിലായാൽ പുറത്ത്; പ്രധാനമന്ത്രി മുതല്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വരെ പദവി നഷ്ടമാകും; ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ, കടുത്ത പ്രതിഷേധം

ഏതെങ്കിലും കേസിൽപെട്ട് ജയിലിലായാൽ മന്ത്രിമാർക്ക് പദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ .

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 20, 2025, 03:46 PM IST
  • സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നാണ് ഒവൈസി പ്രതികരിച്ചത്.
  • ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന ബില്ലാണിതെന്നായിരുന്നു മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞത്.

ന്യൂഡൽഹി: ജയിലിലായാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മുതല്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വരെ പദവി നഷ്ടമാകുമെന്ന ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അമിത് ഷാ. ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായത്. അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ ബിൽ കീറിയെറിഞ്ഞായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. തൃണമൂൽ അം​ഗങ്ങളും കെസി വേണു​ഗോപാലുമടക്കം ബിൽ കീറിയെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നാണ് ഒവൈസി പ്രതികരിച്ചത്. ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന ബില്ലാണിതെന്നായിരുന്നു മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ നീക്കം. പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന ബില്ലാണിതെന്നും പ്രതിപക്ഷ അം​ഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: Attack on Delhi CM Rekha Gupta: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; മുഖത്തടിച്ചു, രേഖ ​ഗുപ്ത ആശുപത്രിയിൽ

അംഗങ്ങൾക്ക് ബില്ല് നൽകിയില്ലെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്തിനാണ് അനാവശ്യ തിടുക്കമെന്നും അ​ദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ ബിൽ ജെപിസിക്ക് വിടാമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ബിൽ ചട്ടപ്രകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകര്‍ക്കുന്ന ബില്ലാണിതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെസി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചത്. ബിൽ അവതരണത്തിനിടെ പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ സഭ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Amit ShahCentral GovernmentAlathur Lok Sabha constituency

