/Tamil Nadu News: തമിഴ്നാട്ടിൽ അമോണിയ വാതകച്ചോർച്ച; 7 മരണം, അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

തമിഴ്നാട്ടിൽ സീഫുഡ് പ്രൊസസിങ് യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടായ അമോണിയ വാതകച്ചോർച്ചയിൽ മരണം ഏഴായി ഉയർന്നു. സെന്റ് പീറ്റേർസ് പോൾ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോട്ട്സ് കമ്പനിയിലുണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയിലാണ് ഏഴ് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. മരണപ്പെട്ടവരെല്ലാം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ്. 64 പേരെ ചെന്നെയിലെ സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ 23 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണസേന സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. ചെമ്മീനും മറ്റു മത്സ്യ വിഭവങ്ങളും സംസ്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മത്സ്യങ്ങൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനും, ശീതീകരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അമോണിയം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചോർച്ചയുണ്ടായതെന്നത് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
ഞായറാഴ്ച തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ പെരിയപാളയത്തെ കണ്ണിഗൈപേരിലുള്ള സെൻ്റ് പീറ്റർ ആൻ്റ് പോൾ സീഫുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട്സിലാണ് വാതകച്ചോർച്ച ഉണ്ടായത്. പ്രൊസസിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അമോണിയ ചോരുകയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു. അമോണിയ ശ്വസിച്ച് നിരവധി ജീവനക്കാർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉടൻതന്നെ, എഴുപതിലധികം ജീവനക്കാരെ തിരുവള്ളൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ചെന്നൈയിലെ ഗവ. സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഏഴുപേരെയും വെൻ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒൻപത് സ്ത്രീകളെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണത്തിന് മൂന്നംഗ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും മൂന്നുദിവസത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കാൻ സമിതിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര ധനസഹായമായി 2 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഏകോപനത്തിനായി വിവിധ മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ പെരിയപാളയം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
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