/Annamalai: തമിഴകത്ത് പുതിയൊരു പാർട്ടി കൂടി? ബിജെപി വിട്ട് അണ്ണാമലൈ ഇറങ്ങും!!! പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെ...

ചെന്നൈ: തമിഴകം എന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില പുതുമകളൊക്കെ ബാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട്. വിജയ് ഒരു പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോഴും ആ പുതുമ മാത്രമേ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി, സംസ്ഥാന ഭരണം പിടിച്ചു.
ഇപ്പോൾ തമിഴകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് പുതിയൊരു പാർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും ചർച്ചകളും ആണ്. സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ആളല്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾ തന്നെ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കെ അണ്ണാമലൈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ. ഒരു പക്ഷേ, ആദ്യം സന്നദ്ധ സംഘടനയായും പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായും മാറിയേക്കും എന്നാണ് അഭ്യൂഹം. ഇതിനിടെ, അണ്ണാമലൈയുടെ വലിയ ഹോർഡിങ്ങുകൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക കൂടി ചെയ്തതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായി.
പോലീസുകാരനിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനിലേക്ക്
തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂർ ജില്ലയിൽ 1974 ജൂൺ 4 ന് ആയിരുന്നു കെ അണ്ണാമലൈയുടെ ജനനം. പടിഞ്ഞാറൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭൂഉടമ ജാതി സമൂഹമായ കൊങ്ങു വെള്ളാളർ ഗൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിലാണ് ജനനം. കോയമ്പത്തൂർ പിഎസ്ജി കോളേജിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദവും ലഖ്നൗ ഐഐഎമ്മിൽ നിന്ന് എംബിഎയും സ്വന്തമാക്കി. 2011 ൽ സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷ പാസായി.
കർണാടക കേഡറിൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം. കാർക്കലയിൽ എഎസ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഉഡുപ്പിയിലും ചിക്കമംഗളൂരിലും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയി ജോലി ചെയ്തു. ബെംഗളൂരുവിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ആയി ജോലി ചെയ്യവേ, 2019 മെയ് മാസത്തിൽ അണ്ണാമലൈ രാജിവച്ചു.
കർണാടകത്തിലെ 'സിംഗം'
സൂര്യയുടെ സിനിമ പരമ്പരയായ 'സിംഗ'ത്തിലെ പോലീസ് കഥാപാത്രത്തോടായിരുന്നു പലരും അണ്ണാമലൈയെ ഉപമിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ സിംഗം എന്ന വിളിപ്പേരും കിട്ടി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു വിശേഷണം ചാർത്തിക്കൊടുത്തത്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത നടപടികളായിരുന്നു ഈ യുവ ഓഫീസറെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ താരമാക്കി മാറ്റിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ വലിയ കാമ്പയിനുകൾ നടത്തി. റോഡ് സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
ബിജെപിയിൽ അതിവേഗ വളർച്ച
2019 ൽ രാജിവയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അണ്ണാമലൈയുടെ ബിജെപി പ്രവേശനം ചർച്ചയായി തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് ആഴ്ചകകൾക്കകം തന്നെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായും നിയമിക്കപ്പെട്ടു.
അതിലും വേഗത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് അണ്ണാമലൈയുടെ വളർച്ച. 2021 ജൂലായ് 8 ന് ബിജെപിയുടെ തമിഴ്നാട് ഘടകം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയും നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ, ബിജെപിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻമാരിൽ ഒരാളും അണ്ണാമലൈ ആകും.
ബിജെപിയിലും പ്രശ്നം
2025 ഏപ്രിൽ 11 ന് ആണ് അണ്ണാമലൈ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയുന്നത്. അണ്ണാമലൈ അധ്യക്ഷനാകുമ്പോൾ എൻഡിഎ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു എഐഎഡിഎംകെ. എന്നാൽ ദ്രാവിഡ പാർട്ടിയ്ക്കും നേതാക്കൾക്കും എതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു അണ്ണാമലൈ നടത്തിപ്പോന്നത്. ഇത് ഒടുവിൽ മുന്നണി ബന്ധത്തെ തന്നെ ബാധിയ്ക്കുകയും 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെയുടെ വിട്ടുപോക്കിനും കാരണമായി.
നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഐഎഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അണ്ണാമലൈയെ മാറ്റണം എന്നായിരുന്നത്രെ. എന്തായാലും ആ ആവശ്യം ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു.
2026 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആണ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയായിരുന്നു അണ്ണാമലൈയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിയുകയായിരുന്നു.
പുതിയ പാർട്ടി
അണ്ണാമലൈ ഇനി ബിജെപിയിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടെ സിബിഎസ്ഇയുട ത്രിഭാഷാ നയം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അണ്ണാമലൈ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
'മക്കൾ ശക്തി' എന്നായിരിക്കും അണ്ണാമലൈയുടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് എന്നാണ് പലകോണുകളിൽ നിന്നായി ഉയരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ പാർട്ടി കൂടി വരുന്നു എന്ന കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രതികരണവും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
