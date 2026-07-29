/Anti Question Paper Leak Bill: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയൽ ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ

ന്യൂഡൽഹി: പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും തടയുന്നതിനായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ശബ്ദവോട്ടോടെ സഭ ബില്ല് പാസാക്കിയത്.
അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടുവെച്ച ഭേദഗതി നിർദേശങ്ങൾ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരം പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ മുൻപത്തേക്കാൾ ശക്തം ആയിരിക്കും.
നിലവിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയായിരുന്ന തടവുശിക്ഷ ഇനി മുതൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെയായി ഉയർത്തും. കൂടാതെ മുൻപ് 10 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്ന പിഴത്തുക 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാക്കാനും ബില്ലിൽ ശുപാർശ ഉണ്ട്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനദാതാക്കൾ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയോ ക്രമക്കേടോ വരുത്തിയാൽ ചുമത്തുന്ന പിഴത്തുക ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചു.
ഒപ്പം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതുപരീക്ഷകളുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്ന കാലാവധി നാല് വർഷത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് വർഷമാക്കി ഉയർത്തി. പരീക്ഷാ അട്ടിമറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
കൂടാതെ സംഘടിതമായി പരീക്ഷകളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കുള്ള തടവുശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷമായും പിഴത്തുക ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയായും ഉയർത്തി. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് വർഷത്തെ തടവായും, പിഴ ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് പത്ത് കോടി രൂപ വരെയുമായും വർധിപ്പിച്ചു.
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