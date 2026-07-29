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Anti Question Paper Leak Bill: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയൽ ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ

Lok Sabha: പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരം പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ മുൻപത്തേക്കാൾ ശക്തം ആയിരിക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:19 PM IST
Anti Question Paper Leak Bill: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയൽ ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ
Image Credit: Lok Sabha | Image Credit: ANI

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Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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