ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി മാത്രമെ ഇനി രാവിലെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:47 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പുതിയ നിയമം ഐആർസിടിസി നടപ്പിലാക്കിയത്.
  • ഇത് പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഐആർസിടിസി അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമെ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകൂ.

IRCTC: ഐആർസിടിസി വഴി സ്ഥിരം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണോ; ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് നിർബന്ധം

സ്ഥിരം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണോ? IRCTC വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിം​ഗിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഐആർസിടിസി. ഒരു പ്രധാന മാറ്റമാണ് ഐആർസിടിസി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌ത അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമെ ഇനി മുതൽ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 

ഐആർസിടിസിയുടെ പുതിയ നിയമം

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പുതിയ നിയമം ഐആർസിടിസി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇത് പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഐആർസിടിസി അക്കൗണ്ട് വഴി മാത്രമെ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകൂ. രാവിലെ 8:00 നും 10:00 നും ഇടയിൽ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ നിയമം ബാധകം. അതേസമയം ആധാറുമായി അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യാത്രക്കാർക്ക് രാവിലെ 10:00 ന് ശേഷം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

തത്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേമ്ഡ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് ആണിത്. അതിനാലാണ് ഈ സമയം ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് വേണമെന്ന നിയമം വന്നത്. 

Also Read: Kerala Local Body Election 2025 Date: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായി, ഡിസംബർ 9, 11 തിയതികളിൽ; വോട്ടെണ്ണൽ ‍ഡിസംബർ 13ന്

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം?

ടിക്കറ്റ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ബുക്കിംഗ് ഏജന്റുമാരും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബോട്ടുകളും വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പ് തടയുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റെയിൽവേ പറയുന്നു. ചില ഏജന്റുമാർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ അളവിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴായും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ പോകാൻ കാരണമാകുന്നു. 

ഇതേ തുടർന്നാണ് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ നിർബന്ധമാക്കിയത്. ഇത് സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഐആർസിടിസി അക്കൗണ്ടുമായി ആധാർ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം

ഐആർസിടിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.irctc.co.in സന്ദർശിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
'എന്റെ പ്രൊഫൈൽ' (My Profile) വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി 'ഓതന്റിക്കേറ്റ് ആധാർ' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറോ വെർച്വൽ ഐഡിയോ നൽകുക.
ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു OTP ലഭിക്കും. അത് നൽകി സബ്മിറ്റ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇവ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐആർസിടിസി അക്കൗണ്ട് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടും.

യാത്രക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?

സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ഗുണം ചെയ്യും. ഏജന്റുമാർ വഴിയും ബോട്ടുകൾ വഴിയുമുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് വലിയതോതിൽ ഇല്ലാതാകും. കൂടാതെ, സിസ്റ്റത്തിലെ സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കാനും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് അനുഭവം കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IRCTCAADHAARIndian Railwayഐആർസിടിസിഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ

