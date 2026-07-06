/Manipur Soldiers Martyred: മണിപ്പൂരിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം: രണ്ട് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു, ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇംഫാൽ: മണിപ്പുരിലെ ഉഖ്രുലില് അസം റൈഫിള്സ് ജവാന്മാരുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് സൈനികര് വീരമൃത്യു. നിരവധി ജവാന്മാര്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഐഇഡി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. തുടർന്ന് ജവാന്മാർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
നാഗാ വിഘടനവാദി സംഘങ്ങളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. ഉഖ്രുൽ നാഗാ ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയാണ്. ആക്രമണത്തെ മണിപ്പുര് ഗവര്ണറും സര്ക്കാരും അപലപിച്ചു. അക്രമികളെ കണ്ടെത്താന് പ്രദേശത്ത് വ്യാപക തിരച്ചില് തുടങ്ങി.
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