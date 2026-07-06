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Manipur Soldiers Martyred: മണിപ്പൂരിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം: രണ്ട് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു, ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്

അക്രമികൾ ആദ്യം ഐഇഡി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:30 PM IST
Manipur Soldiers Martyred: മണിപ്പൂരിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം: രണ്ട് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു, ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Manipur | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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