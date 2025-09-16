English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bihar Assembly Election: ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കെ പുതിയ സ്കീമുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിതീഷ് കുമാർ

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ബീഹാറിലെ വിദ്യാർത്തികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടമാകാതിരാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പലിശ നിരക്ക് പൂജ്യമായി കുറച്ചു.  

Sep 16, 2025
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ പ്രഖ്യാപനം
  • പുതുക്കിയ പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പലിശ നിരക്ക് പൂജ്യമായി കുറച്ചു
  • സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടമാകരുത്

Bihar Assembly Election: ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കെ പുതിയ സ്കീമുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിതീഷ് കുമാർ

ബീഹാർ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. ബീഹാർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം പ്രകാരമുള്ള വായ്പകൾ പൂർണ്ണമായും പലിശരഹിതമായിരിക്കും എന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പ്രകാരം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കാം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ആശ്വാസമേകുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി.മുൻപ്  ജനറൽ കാറ്റഗരിക്കാർ നാല് ശതമാനം പലിശയായിരുന്നു നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. സ്ത്രീകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഒരു ശതമാനം പലിശയും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതുക്കിയ പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പലിശ നിരക്ക് പൂജ്യമായി കുറച്ചു.

ALSO READ: വന്താര കേസ്; എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി, അനന്ത് അംബാനി കുറ്റവിമുക്തൻ

സർക്കാർ തിരിച്ചടവും എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് തിരിച്ചടവ് സമയം 5 വർഷത്തിൽ നിന്ന്  7 വർഷമായി നീട്ടി. 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വായ്പകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുമ്പത്തെ 7 വർഷത്തിന് പകരം ഇപ്പോൾ 10 വർഷം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സമയം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ബീഹാറിലെ വിദ്യാർത്തികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടമാകാതിരാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയിലെ പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിലൂടെ കോളജുകളിലേക്കും സർവകലാശാലകളിലേക്കും പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ബീഹാറിലെ യുവാക്കളെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

