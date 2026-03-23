  • Assam Assembly Election 2026: അസമിൽ ബിജെപി ലീഡർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

Assam Assembly Election 2026: അസമിൽ ബിജെപി ലീഡർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

BJP Leader Nandita Garlosa Joins Congress: ബിജെപി നേതാവ് നന്ദിത ഗാർലോസ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:27 AM IST
  • അസമിൽ ബിജെപി മന്ത്രി നന്ദിത ഗർലോസ കോൺസിൽ ചേർന്നു
  • നന്ദിത ഹാഫ്ളോംഗിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്

Assam Assembly Election 2026: അസമിൽ ബിജെപി ലീഡർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ ബിജെപി മന്ത്രി നന്ദിത ഗർലോസ കോൺസിൽ ചേർന്നു. നന്ദിത ഹാഫ്ളോംഗിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ 60% ആകുമോ? കുടിശ്ശിക മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ? അറിയാം

നന്ദിത യുവജന ക്ഷേമ കായിക മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇവർ ഹാഫ്ളോംഗ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ സീറ്റിൽ നിന്നും ബിജെപി നന്ദിതയെ അല്ല മത്സരിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നന്ദിത പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. ഹാഫ്ളോംഗിൽ നിന്നും രൂപാലി ലംഗ്താസയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി.  

നന്ദിതയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച നന്ദിതയുടെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇത്തവണ 19 സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലരും വിമതരായി മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  അസം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9 നാണ് നടക്കുന്നത്.  വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് നാലിനും നടക്കും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

