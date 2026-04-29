  • Assam Exit Poll Results 2026: അസമിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൻഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തും; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പുറത്ത്

Assam Exit Poll Results 2026: അസമിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൻഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തും; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പുറത്ത്

Assam Exit Poll Results 2026 Updates: അസമിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൻഡിഎ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രവചനം

Last Updated : Apr 29, 2026, 08:07 PM IST
  • അസമിൽ എൻഡിഎ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം
  • ആക്സിസിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവചനം അനുസരിച്ചു BJP-AGP-BPF സ്മഖ്യം 88 മുതൽ 100 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Assam Exit Poll Results 2026: അസമിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൻഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തും; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പുറത്ത്

അസം: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അസമിൽ എൻഡിഎ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം. 

ആക്സിസിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവചനം അനുസരിച്ചു BJP-AGP-BPF സ്മഖ്യം 88 മുതൽ 100 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച കോൺഗ്രസ് 36 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പറയുന്നത്. 

അസം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 90 സീറ്റുകളിലും എജിപി 26 സീറ്റുകളിലും ബിപിഎഫ് 11 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് 99 സീറ്റുകളിലും റൈജോർ ദൾ 13 സീറ്റുകളിലും എജെപി 10 സീറ്റുകളിലും മത്സരിച്ചു. 

സർവേ ഫലങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ: ബിജെപി+ (88-100), കോൺഗ്രസ് (24-36), മറ്റുള്ളവർ 3

പീപ്പിൾസ് ഇൻസൈറ്റ്: ബിജെപി+ (88-96), കോൺഗ്രസ് (30-34), മറ്റുള്ളവർ (2-4)

മാട്രിസ്: ബിജെപി+ (85-95), കോൺഗ്രസ് (25-32), മറ്റുള്ളവർ (6-12)

പോൾ ഡയറി: ബിജെപി+ (86-101), കോൺഗ്രസ് (15-26), മറ്റുള്ളവർ 0

Exit Poll 2026exit poll resultsAssam Exit Poll ResultExit Poll Result AssamExit Poll Assam Predictions

Trending News