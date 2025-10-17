Assam grenade attack: അസമിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപം ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്ക്

ദിസ്പുർ: അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിലെ കക്കോപഥാറിൽ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണവും വെടിവെപ്പും. കക്കോപഥാർ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപത്താണ് ഗ്രനേഡ് ആക്രമണവും വെടിവെപ്പും ഉണ്ടായത്. കക്കോപഥാർ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ 19 ഗ്രനേഡിയേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് സൂചന. സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനായി സുരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രക്ക് അരുണാചൽപ്രദേശിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. അസമിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തെംഗാപാനി മേഖലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ട്രക്ക് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ, സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉൾഫ വിഭാഗമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.