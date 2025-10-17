English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Assam grenade attack: അസമിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപം ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്ക്

Assam grenade attack: അസമിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപം ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്ക്

Grenade Attack At Army Camp Assam: കക്കോപഥാർ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:54 PM IST
  • സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
  • പ്രദേശത്ത് സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

  Pathankot Grenade blast | പത്താൻകോട്ടിൽ സൈനിക ​ഗേറ്റിന് സമീപം ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം; അതീവ ജാ​ഗ്രത

Assam grenade attack: അസമിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപം ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്ക്

ദിസ്പു‍ർ: അസമിലെ ടിൻസുകിയ ജില്ലയിലെ കക്കോപഥാറിൽ ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണവും വെടിവെപ്പും. കക്കോപഥാർ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപത്താണ് ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണവും വെടിവെപ്പും ഉണ്ടായത്. കക്കോപഥാർ സൈനിക ക്യാമ്പിന് സമീപത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ 19 ​ഗ്രനേഡിയേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ​ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് സൂചന. സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനായി സുരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോ​ഗിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രക്ക് അരുണാചൽപ്രദേശിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. അസമിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തെം​ഗാപാനി മേഖലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ട്രക്ക് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ, സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉൾഫ വിഭാ​ഗമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

