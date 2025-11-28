English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Assam: ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്ന ബിൽ പാസാക്കി അസം നിയമസഭ

ഈ നിയമം ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തവണ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ അസമിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:42 PM IST
Assam: ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്ന ബിൽ പാസാക്കി അസം നിയമസഭ

അസം: ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്ന ബിൽ പാസാക്കി അസം നിയമസഭ.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുഭാര്യത്വം 7 വർഷംവരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. 

Also Read: ഇനി തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ല! നടപടിയെടുത്ത് യുഐഡിഎഐ; രണ്ട് കോടി ആധാർ നമ്പറുകൾ നീക്കം ചെയ്തു

മാത്രമല്ല നിലവിലെ വിവാഹം മറച്ചുവെച്ചു വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്താൽ 10 വർഷം വരെ തടവനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ഇത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമമുഖ്യന്മാർ, ഖാസികൾ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് 2 വർഷംവരെ തടവും ലഭിക്കും. ഈ നിയമം ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തവണ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ അസമിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബഹുഭാര്യത്വ നിരോധന ബില്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മാതൃകയിലുള്ള ഏകസിവില്‍ കോഡിനുള്ള ആദ്യ പടിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്ന ബില്ലിന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. നവംബര്‍ 25 നായിരുന്നു ബില്ല് അസം നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

