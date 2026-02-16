English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bhupen Borah Congress: അസമിൽ ഭൂപെൻ ബോറയുടെ 'യൂ -ടേൺ'; രാജിവച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കോൺ​ഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തി

Bhupen Borah Congress: അസമിൽ ഭൂപെൻ ബോറയുടെ 'യൂ -ടേൺ'; രാജിവച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കോൺ​ഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തി

ബിജെപിയിലേക്ക് ക്ഷണം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബോറയുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി പിടിച്ചു നിർത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 16, 2026, 08:11 PM IST
  • അസമിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിനിടെയാണ് കോൺ​ഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ഭൂപെൻ ബോറ രാജിവച്ചത്.
  • അഞ്ച് വർഷം പിസിസി അധ്യക്ഷനും രണ്ട് തവണ എംഎൽഎയുമായിരുന്നു ഭുപെൻ ബോറ.

Bhupen Borah Congress: അസമിൽ ഭൂപെൻ ബോറയുടെ 'യൂ -ടേൺ'; രാജിവച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കോൺ​ഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തി

ദിസ്പൂർ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന അസമിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ട്വിസ്റ്റാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ കോൺ​ഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഭുപെൻ ബോറ പാർട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. രാജിവച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് അദ്ദേഹം കോൺ​ഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ ബോറയെ ബിജെപിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബോറയുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി പിടിച്ചു നിർത്തിയത്.

അസമിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിനിടെയാണ് കോൺ​ഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ഭൂപെൻ ബോറ രാജിവച്ചത്. അഞ്ച് വർഷം പിസിസി അധ്യക്ഷനും രണ്ട് തവണ എംഎൽഎയുമായിരുന്നു ഭുപെൻ ബോറ. ഗൗരവ് ഗോഗോയ്ക്ക് പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നല്‍കിയതിൽ അതൃപ്തനായിരുന്നു ബോറ. 32 വർഷം പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ച തന്നെ നേതൃത്വം അവ​ഗണിച്ചെന്ന് കാട്ടിയായിരുന്നു ഭൂപെൻ ബോറ മല്ലികാർജുൻ ഖർ​ഗെയ്ക്ക് രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയത്. 

തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭുപെൻ ബോറയ്ക്ക് ബിജെപിയില്‍ വിജയം ഉറപ്പുള്ള സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ്മ രം​ഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. അസം ​കോൺ​ഗ്രസിലെ അവസാന ഹിന്ദുവും പാർട്ടി വിടുകയാണെന്നായിരുന്നു ഹിമന്തയുടെ പ്രതികരണം.

Also Read: Hampi Gang Rape Case: ഹംപി കൂട്ടബലാത്സം​ഗ കേസ്: മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാർ, വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി

എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ടതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. പിന്നാലെ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ​ഗൗരവ് ​ഗോ​ഗോയി, അസമിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി നേതാവ് ജിതേന്ദ്ര സിം​ഗ് എന്നിവർ ബോറയുടെ വീട്ടിലെത്തി ചർച്ച നടത്തി. രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ബോറയോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും രാജി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോറയെ പോലുള്ള മുതിർന്ന നേതാവിനെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയാണെന്ന് ​ഗൗരവ് ​ഗോ​ഗോയിയും പറഞ്ഞു. 

ഇതോടെ ബോറ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോറ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സീറ്റ് നൽകിയേക്കും. കുടുംബവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തന്റെ നിലപാട് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഭുപെൻ ബോറ പറഞ്ഞത്. അസമിൽ തുടര്‍ നാടകങ്ങള്‍ ഇനിയും നേതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

Karthika V

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Assam politicsBhupen Borahഭുപൻ ബോറഅസം

