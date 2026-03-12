English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ex CM Farooq Abdullah: സുരക്ഷാ വീഴ്ചയോ ആസൂത്രിതമോ? മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നേരെ വധശ്രമം; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ

Ex CM Farooq Abdullah: സുരക്ഷാ വീഴ്ചയോ ആസൂത്രിതമോ? മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നേരെ വധശ്രമം; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ

മുൻ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടാ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ ദുരൂഹത.േറിയിരിക്കുകയാണ്. ആസൂത്രിത നീക്കമാമോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 06:10 AM IST
  • ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയ്ക്ക് നേരെ തോക്കുമായി ഒരാൾ പാഞ്ഞടുക്കുകയും വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു.
  • ജമ്മു കശ്മീർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുരീന്ദർ ചൗധരിയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

Ex CM Farooq Abdullah: സുരക്ഷാ വീഴ്ചയോ ആസൂത്രിതമോ? മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് നേരെ വധശ്രമം; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയ്ക്ക് നേരെ വെടിവയ്പ്പ്. ജമ്മുവിലെ ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷ് എന്ന പ്രദേശത്തെ വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ചാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവായ ബി.എസ്.ചൗഹാന്റെ മകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല. 

ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയ്ക്ക് നേരെ തോക്കുമായി ഒരാൾ പാഞ്ഞടുക്കുകയും വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുരീന്ദർ ചൗധരിയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം.  പ്രതി കമാൽ സിങ് ജംവാളിനെ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 

സിസിടിവി ദൃശ്യം

 

ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ മകനും കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒമർ അബ്ദുള്ള പിതാവിന്റെ സുരക്ഷ സന്നാഹങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിപ്പിച്ച് രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട്  ഒമർ അബ്ദുള്ള എക്സിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ. 

''ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ്. വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പിതാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ലോഡ് ചെയ്ത പിസ്റ്റളുമായി ഒരാൾ തൊട്ടടുത്തെത്തുകയും പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്ക് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരം. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീമിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് വധശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടത്. Z+ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയും NSG സംരക്ഷണവുമുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇത്രയടുത്ത് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു.''

