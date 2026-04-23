Assembly Election 2026: പോളിംഗിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ബംഗാളും തമിഴ്നാടും; പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 91 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ

Assembly Election 2026: റെക്കോഡ് പോളിങ്ങോടെ തമിഴ്നാട് പൂർണ്ണമായും പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭാഗികമായും പോളിംഗ് പൂർത്തിയായി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:27 PM IST
  • തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ബംഗാളിൽ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.
  • ബംഗാളിൽ 142 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 29-നാണ്

പോളിംഗിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ബംഗാളും തമിഴ്നാടും. റെക്കോഡ് പോളിങ്ങോടെ തമിഴ്നാട് പൂർണ്ണമായും പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭാഗികമായും പോളിംഗ് പൂർത്തിയായി. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടിൽ 84.27 ശതമാനവും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 91.83 ശതമാനവും പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്തിമ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ശതമാനം ഇനിയും കൂടും.

തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ബംഗാളിൽ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ബംഗാളിൽ 142 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 29-നാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിലേയും ബംഗാളിലേയും നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Assembly Election 2026WestBengalTamil NaduPolling ends

