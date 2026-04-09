Assembly Elections 2026: കേരളത്തിന് പുറമെ അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിന് പുറമെ അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു.
ബിജെപിയുടെ എൻഡിഎയും കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഇരു മേഖലകളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അസം നിയമസഭയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം പിടിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗൗരവ് ഗൊഗോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസും.
അസമിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് 722 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. 2.5 കോടി വോട്ടർമാർക്കായി 31,490 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസമിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ മത്സരിക്കുന്ന ജാലുക്ബാരി, ലോക്സഭാ എംപിയായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയി ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ജോർഹട്ട് എന്നിവയാണ്. വികസനത്തിനൊപ്പം കുടിയേറ്റം, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് അസമിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. രംഗസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യവും കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ്പ്ര പുതുച്ചേരിയിൽ ധാന മത്സരം. 30 അംഗ നിയമസഭയിലേക്ക് 294 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്. എൻഡിഎയുടെ 'ഡബിൾ എൻജിൻ' ഭരണത്തിന് ജനങ്ങൾ തുടർഭരണം നൽകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗസാമിയുടെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം തട്ടാഞ്ചാവടി, മംഗലം എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
തമിഴ് നടൻ വിജയിയുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം പുതുച്ചേരിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്കും ദേശീയ പാർട്ടികൾക്കും ബദലായി ഒരു മൂന്നാം ശക്തിയായി ഉയരാനാണ് വിജയിയുടെ ലക്ഷ്യം. വോട്ടെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പുതുച്ചേരിയിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
