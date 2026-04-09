Assembly Elections 2026: കേരളത്തിന് പുറമെ അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു

Assembly Elections 2026: അസം, കേരളം എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും രാവിലെ 7 മണിക്ക് പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു,

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 9, 2026, 09:16 AM IST
  • എൻഡിഎയും കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഇരു മേഖലകളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്
  • അസം നിയമസഭയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം പിടിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം

Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി; 2021ലേതിനേക്കാൾ മികച്ച വിജയം എൽ.ഡി.എഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗത്താൽ ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ
9
Shukra Budh Yuti
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗത്താൽ ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ
Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
5
Sobha Surendran
Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Horoscope Today Wednesday: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള രാശിക്കാർ ഇവർ! ഈ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക! സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope Today
Horoscope Today Wednesday: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള രാശിക്കാർ ഇവർ! ഈ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക! സമ്പൂർണ രാശിഫലം
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിന് പുറമെ അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു. 

Also Read: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:നൂറിലധികം സീറ്റുമായി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സതീശൻ; കണ്ണൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

ബിജെപിയുടെ എൻഡിഎയും കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യവും തമ്മിലുള്ള അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഇരു മേഖലകളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അസം നിയമസഭയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം പിടിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്.  എന്നാൽ ഗൗരവ് ഗൊഗോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസും. 

അസമിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് 722 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. 2.5 കോടി വോട്ടർമാർക്കായി 31,490 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  അസമിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ മത്സരിക്കുന്ന ജാലുക്ബാരി, ലോക്സഭാ എംപിയായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയി ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ജോർഹട്ട് എന്നിവയാണ്. വികസനത്തിനൊപ്പം കുടിയേറ്റം, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് അസമിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും

മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. രംഗസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യവും കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ്പ്ര പുതുച്ചേരിയിൽ ധാന മത്സരം. 30 അംഗ നിയമസഭയിലേക്ക് 294 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്. എൻഡിഎയുടെ 'ഡബിൾ എൻജിൻ' ഭരണത്തിന് ജനങ്ങൾ തുടർഭരണം നൽകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗസാമിയുടെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം തട്ടാഞ്ചാവടി, മംഗലം എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

തമിഴ് നടൻ വിജയിയുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം പുതുച്ചേരിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്കും ദേശീയ പാർട്ടികൾക്കും ബദലായി ഒരു മൂന്നാം ശക്തിയായി ഉയരാനാണ് വിജയിയുടെ ലക്ഷ്യം. വോട്ടെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പുതുച്ചേരിയിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

