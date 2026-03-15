Assembly Elections 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; കേരളത്തിൽ എന്ന്? അറിയാം...

Assembly Elections 2026 Poll Dates Announcement: കേരളം അടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 15, 2026, 04:53 PM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നീ അഞ്ചിടങ്ങളിലെ  നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു. അസം, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ഏകദേശം 25 ലക്ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 9ന്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4 ന്.  വോട്ടെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും. മാർച്ച് 16 ന് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി മാർച്ച് 23 ആണ്. നാമനിർദേശപത്രികാ പരിശോധന നടക്കുന്നത് മാർച്ച് 24 നാണ്.  പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി മാർച്ച് 26 ഉം.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഇനി വെറും 24 ദിവസം മാത്രം. 

അസം, പുതുച്ചേരി, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ഏപ്രിൽ 9 നും ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 4 നുമാണ്.  തമിഴ്നാട്ടിലും ബംഗാളിലും വോട്ടെണ്ണൽ ഏപ്രിൽ 23 ഉം ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 4 നുമാണ്. ഇതോടൊപ്പം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 8 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കും.  ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.  

 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

