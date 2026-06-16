Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താന്‍ സാധ്യത; ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം

4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താന്‍ സാധ്യത; ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം

Assembly Election: പോളിംഗ് പ്രക്രിയയും സെൻസസ് ഡാറ്റാ ശേഖരണവും പ്രധാനമായും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരേസമയം ഇവ നടത്തുന്നത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:23 AM IST
4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താന്‍ സാധ്യത; ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താന്‍ സാധ്യത
Assembly Elections10 min ago
2
Sarpreet Singh10 min ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
US Air Force2 hrs ago
5
Accident3 hrs ago