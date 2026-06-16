/4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താന്‍ സാധ്യത; ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം

ന്യൂഡൽഹി: 2027 ൽ നടക്കേണ്ട 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി സൂചന. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണിപ്പൂർ ഒഴികെയുള്ള 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. മണിപ്പൂരിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്തവർഷം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. ഈ നീക്കം രാജ്യത്ത് സെൻസസ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതിനാൽ വിവരശേഖരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവരശേഖരണത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടികൾക്കും ഒരേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാകും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനൊരു നീക്കം എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ വിജയത്തിലൂടെ ലഭിച്ച അനുകൂല സാഹചര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പശ്ചിക ബംഗാളിലെ വിജയത്തിന് കാരണം ഹിന്ദു ഏകീകരണമാണെന്നും അത് ഉത്തർപ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പാർട്ടിയുടെ വിജയസാധ്യതകളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തേയാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് സമയം ലഭിക്കില്ലെന്നും അത് ബിജിപിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നുമാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എങ്കിലും കേരളം, തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നവിടിങ്ങളിലെ വിജയം കോൺഗ്രസിന്റെ വീര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
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