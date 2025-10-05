English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Darjeeling landslide: ഡാർജിലിങ്ങിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചലിൽ 17 മരണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

ഡാർജിലിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയെയും മണ്ണിടിച്ചലിനെയും തുടർന്ന് 17 മരണം. രണ്ട് പേരെ കാണ്മാനില്ല, ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. 

Last Updated : Oct 5, 2025, 05:16 PM IST
  • ഡാർജിലിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയെയും മണ്ണിടിച്ചലിനെയും തുടർന്ന് 17 മരണം.
  • രണ്ട് പേരെ കാണ്മാനില്ല, ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.
  • പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നാളെ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തും.

Darjeeling landslide: ഡാർജിലിങ്ങിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചലിൽ 17 മരണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാർജിലിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയെയും മണ്ണിടിച്ചലിനെയും തുടർന്ന് 17 മരണം. രണ്ട് പേരെ കാണ്മാനില്ല, ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വീടുകളും റോഡുകളും തകരുകയും, നിരവധിപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശങ്ങളിലെ നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയും പാലം തകർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു. 
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നാളെ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തും. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ച മമത ബാനർജി അടിയന്തര സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഡാർജിലിംഗ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു എന്നിവരും അനുശോചനം അറിയിച്ചു. 
ഇന്നലെ രാത്രി വടക്കൻ ബംഗാളിൽ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 300 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്തു. ഇത് കാരണം സങ്കോഷ് നദിയിൽ അമിതമായ വെള്ളമൊഴുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. ഭൂട്ടാൻ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നദീജലപ്രവാഹ ഉണ്ടായി. 

നേപ്പാളിലും കനത്ത കാലാവസ്ഥ നിരവധി നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 36 മണിക്കൂറിൽ 22 പേർ നേപ്പാളിൽ മരിച്ചു. കിഴക്കൻ ഹിമാലയ മേഖല മുഴുവൻ കടുത്ത കാലാവസ്ഥയെ നേരിടുകയാണ്. 

